Она считается высшей наградой для гражданских лиц в США.

Вашингтон. США. Знаменитого певца Элвиса Пресли посмертно наградили медалью Свободы. Как пишет Полит.ру, она считается высшей наградой для гражданских лиц в США.

Распоряжение о награждении подписал президент страны Дональд Трамп. Как отметили в Белом доме, Пресли спустя сорок лет после смерти остается «американской иконой».

Церемония награждения состоится 16 ноября. Посмертные награды также получат судья Верховного суда США Антонин Скалиа и бейсболист Бейб Рут.