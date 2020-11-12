Трамп оспорил результаты голосования в Мичигане через суд

А в Джорджии республиканцы добились пересчета голосов вручную.



Вашингтон. США. В федеральный суд США поступил иск от штаба президента США Дональда Трампа против секретаря штата Мичиган Джослин Бенсон и представителей властей округа Уэйн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, претензии республиканцев заключаются в том, что при подсчете бюллетеней отдавалось предпочтение наблюдателям от демократов. Также местный избирком учитывал бюллетени, поданные незарегистрированными избирателями и проигнорировал ряд протестов.

Наконец, под предлогом опасности заражения коронавирусом, наблюдателей от республиканцев не подпускали к представителям избирательных комиссий, в то время как наблюдателям от демократов никто не препятствовал.

Ранее Трамп заявил, что много бюллетеней в Мичигане было попросту вброшено. Данный штат традиционно является одним из «колеблющихся» между демократами и республиканцами. По последним данным, победу в нем одержал Джо Байден.

Кроме того, штаб Трампа добился пересчета голосов в штате Джорджия вручную. Там до сих пор нет окончательных результатов, но по предварительным данным побеждает кандидат от Демократической партии.

Также Джо Байден лидирует в целом по США. Руководство Республиканской партии и действующий президент Дональд Трамп пока отказываются признавать поражение.