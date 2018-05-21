По подсчетам почти 93% бюллетеней его поддержали 5,8 млн. избирателей.

Каракас. Венесуэла. Николас Мадуро вновь стал президентом Венесуэлы. Как пишет РТ, об этом сообщила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

По итогам подсчетов почти 93% бюллетеней Мадуро поддержали 5,8 млн избирателей. При этом за его ближайшего конкурента Энри Фалькона проголосовали лишь 1,8 млн венесуэльцев. Тогда как за третьего кандидата на пост президента страны Хавьера Бертуччи свои голоса отдали 925 тыс. человек.

Таким образом, Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах. Он станет во главе государства на шестилетний срок: с 2019 по 2025 годы.

Кроме того, вновь избранный президент страны поблагодарил избирателей за поддержку. «Мир и демократия торжествуют в этот исторический день для нашей страны. Давайте вместе отметим новое начало, чтобы в будущем прийти к окончательному процветанию», - написал политик в Twitter.

Nicolás Maduro on Twitter