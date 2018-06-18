Мексиканец сделал предложение своей девушке после победы над Германией на ЧМ-2018 по футболу

Накануне подопечные Хуана Карлоса Осорио обыграли действующих чемпионов мира со счетом 1:0.

Москва. Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке после победы над Германией на ЧМ-2018 по футболу. Как сообщает ESPN, романтический поступок молодой человек совершил в фан-зоне московских «Лужников» сразу после матча.

«Разве может быть время лучше, чтобы предложить выйти за вас замуж, чем после победы своей команды над чемпионами мира?» - написал американский телеканал в Твиттер.

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Напомним, накануне подопечные Хуана Карлоса Осорио обыграли Германию со счетом 1:0. Единственный гол в ворота немецкой сборной забил Ирвинг Лосано.