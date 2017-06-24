Мастино наполетано по кличке Марта признана самой уродливой собакой в мире

Домашнее животное практически полностью потеряло зрение, но после нескольких операций снова начало видеть.

Калифорния. Неаполитанский мастиф по кличке Марта завоевала звание самой уродливой собаки мира на завершившемся в Калифорнии 29-м всемирном конкурсе собак. Как сообщает «Лайф», её хозяйка Ширли Зиндлер получила чек на 1500 долларов и поездку в Нью-Йорк.

По словам женщины, Марта практически полностью потеряла зрение, но после нескольких операций снова может видеть. Публика, очарованная расплывшейся по земле мордой, с первых минут конкурса называла именно эту собаку фаворитом состязаний.

Второе место занял 16-летний брюссельский гриффон Мо. Третье место — у китайской хохлатой собаки по кличке Чейз.