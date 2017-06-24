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      Мастино наполетано по кличке Марта признана самой уродливой собакой в мире

      18:20, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      18:20, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      330
      0
      #животные\n#конкурс\n#домашние животные\n#собака
      Фото: twitter.com
      330
      0

      Домашнее животное практически полностью потеряло зрение, но после нескольких операций снова начало видеть.

      Калифорния. Неаполитанский мастиф по кличке Марта завоевала звание самой уродливой собаки мира на завершившемся в Калифорнии 29-м всемирном конкурсе собак. Как сообщает «Лайф», её хозяйка Ширли Зиндлер получила чек на 1500 долларов и поездку в Нью-Йорк.

      По словам женщины, Марта практически полностью потеряла зрение, но после нескольких операций снова может видеть. Публика, очарованная расплывшейся по земле мордой, с первых минут конкурса называла именно эту собаку фаворитом состязаний.

      Второе место занял 16-летний брюссельский гриффон Мо. Третье место — у китайской хохлатой собаки по кличке Чейз.

      USA TODAY on Twitter

      World's Ugliest Dog: This gassy Neapolitan Mastiff named Martha https://t.co/WPYtI2aGPB

      18:20, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      330
      0
      #животные\n#конкурс\n#домашние животные\n#собака

       

       

       

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