Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

На борту были 16 человек.

Тегеран. Иран. Под Тегераном разбился грузовой Boeing 707. Об этом пишут «Известия».

В понедельник, 14 января, грузовой борт, перевозивший мясо, по ошибке приземлился в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением, в связи с чем самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил заграждение и въехал в жилой район.

Как пишет «Газета.ру», на борту находились 16 человек, из которых выжил только один – инженер самолета. Тела 7 членов экипажа уже обнаружили.

Уточняется, что борт принадлежал армии Ирана.