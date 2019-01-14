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Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

12:40, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
12:40, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Иран\n#происшествие\n#гибель людей\n#крушение самолета
Фото: ar.farsnews.com/
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На борту были 16 человек.

Тегеран. Иран. Под Тегераном разбился грузовой Boeing 707. Об этом пишут «Известия».  

В понедельник, 14 января, грузовой борт, перевозивший мясо, по ошибке приземлился в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением, в связи с чем самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил заграждение и въехал в жилой район.

Как пишет «Газета.ру», на борту находились 16 человек, из которых выжил только один – инженер самолета. Тела 7 членов экипажа уже обнаружили.

Уточняется, что борт принадлежал армии Ирана.

12:40, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
9
0
#Иран\n#происшествие\n#гибель людей\n#крушение самолета

 

 

 


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