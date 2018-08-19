Арка обрушилась на фанатов Backstreet Boys во время концерта

14 человек пострадали.

Такервилль. США. 14 фанатов Backstreet Boys пострадали из-за падения временной входной арки, возведённой для концерта американской поп-группы в городе Такервилль, штат Оклахома. Об этом сообщает «Лайф».

Инцидент произошел 19 августа приблизительно в 00:30 (по мск) на конструкцию обрушился сильный ветер и дождь.

Пострадавших экстренно доставили в местную больницу. Участники Backstreet Boys выразили сожаление из-за случившегося и отменили концерт, пообещав выступить для своих фанатов позже.