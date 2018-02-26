В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

Холода, которые пришли в Европу из Сибири, британские СМИ назвали «the Beast from the East» - «зверь с Востока».

Варшава. Польша. Низкая температура воздуха стала причиной гибели более чем 45 человек в Польше. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальный сайт полиции страны.

Случаи смерти от переохлаждения отмечались и в начале зимы, но в конце минувшей недели на Польшу обрушились особенно сильные холода. Ночами столбик термометра показывал 20 градусов и ниже, что по местным меркам является аномальной температурой.

В полиции сообщили, что только за минувшие выходные жертвами морозов стали 7 поляков. И возможно, это еще не финал – в ближайшие дни синоптики потепления не обещают.

Аномально холодная погода установилась в ряде других стран Европы. Британские СМИ назвали данный феномен «the Beast from the East» - «зверь с Востока».