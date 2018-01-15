Австралийские рыбаки на гидроцикле едва не стали жертвами акул

Двое друзей разбросали приманку на тунца в километре от берега.

Брисбен. Австралия. Голодные акулы окружили гидроцикл с двумя австралийцами, которые засняли их на видео. Инцидент, едва не закончившийся трагически, произошел в штате Квинсленл, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Sunshine Coast Daily.

Два друга решили половить тунца. В километре от берега они разбросали прикормку, но ее запах привлек совсем не тех хищников, которых рыбаки ожидали увидеть. Около 15 акул окружили гидроцикл и с аппетитом набросились на «угощение».

Основную часть стаи составляли тупорылые акулы. Также к ним присоединилась белая и тигровая акулы, каждая по 4 метра длиной.

Рыболовам чудом удалось уйти от хищниц целыми и невредимыми. О поимке желанного тунца пришлось забыть.