Японская сеть ресторанов заплатила за крупного тунца 114 миллионов иен

Токио. Япония. Самого крупного голубого тунца традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоесу в Токио приобрела сеть ресторанов Onodera Group и компания Yamayuki. Стоимость рыбины по итогам торгов составила 114,2 млн иен (почти 72 млн рублей), пишет Лента.ру со ссылкой на Japan Times.

Тунец весил 238 кг и был пойман у берегов провинции Аомори. Суши из него будут подавать в заведениях района Гинза в столице Японии.

Отмечается, что указанная компания уже 4 года подряд выкупает самые крупные экземпляры на рыбном аукционе. Однако ранее победы обходились ей не так дорого. Так, год назад за лучшего тунца Yamayuki заплатила втрое дешевле.