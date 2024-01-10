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Японская сеть ресторанов заплатила за крупного тунца 114 миллионов иен

17:39, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Японская сеть ресторанов заплатила за крупного тунца 114 миллионов иен
17:39, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Япония\n#бизнес\n#аукцион\n#общепит\n#деньги\n#суши\n#рыбалка\n#рыба
Фото: pxhere.com
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Рыбу весом 238 кг продали на традиционном новогоднем аукционе.

Токио. Япония. Самого крупного голубого тунца традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоесу в Токио приобрела сеть ресторанов Onodera Group и компания Yamayuki. Стоимость рыбины по итогам торгов составила 114,2 млн иен (почти 72 млн рублей), пишет Лента.ру со ссылкой на Japan Times.

Тунец весил 238 кг и был пойман у берегов провинции Аомори. Суши из него будут подавать в заведениях района Гинза в столице Японии.

Отмечается, что указанная компания уже 4 года подряд выкупает самые крупные экземпляры на рыбном аукционе. Однако ранее победы обходились ей не так дорого. Так, год назад за лучшего тунца Yamayuki заплатила втрое дешевле.

17:39, 10 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Япония\n#бизнес\n#аукцион\n#общепит\n#деньги\n#суши\n#рыбалка\n#рыба