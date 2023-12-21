В России ожидают рекордного улова иваси

Москва. Добытчики дальневосточной сардины иваси идут на рекорд. По итогам 2023 года вылов этой рыбы может достичь 550 тыс. тонн, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, пишет «Российская газета».

Это вдвое выше прошлогоднего результата. Рыбаки прогнозируют сохранение достигнутых показателей в ближайшие 2-4 года.

Зверев напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века в СССР. Из-за массового размножения либо особенностей миграции данной рыбы добывалось много. Причем благодаря рекламной кампании в государственном масштабе советских граждан убедили, что соленая дальневосточная сардина неплохо заменяет популярную селедку. Дело в том, что промысел последней в то время как раз упал из-за перелова. К тому же были установлены субсидии, позволившие снизить цену иваси в магазинах. На этикетках ее даже называли селедкой, хотя с точки зрения ихитологии данная рыба является сардиной.

Зверев предложил вернуться к этой практике. Улов сельди в России в этом году составит 400-430 тыс. тонн, при уровне потребления минимум на 100 тыс. тонн больше. Недостающую часть могла бы, как в советские времена, заместить иваси, отметил президент ВАРПЭ.