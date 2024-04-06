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В Удмуртии задержали браконьеров за незаконный вылов стерляди в Каме

12:00, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии задержали браконьеров за незаконный вылов стерляди в Каме
12:00, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
407
0
#браконьеры\n#Кама\n#рыба
Фото: Денис Удалов
407
0

Нарушители добыли 277 рыб.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии задержали браконьеров, которые незаконно вылавливали стерлядь. Об этом сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

Задержанные выловили 277 стерлядей – вид, запрещённый к вылову в любительском рыболовстве на территории Удмуртии. Своими действиями они нанесли более 1,2 млн рублей ущерба.

Расследованием занимаются правоохранительные органы. У рыбаков изъято имущество, используемое для совершения преступления. 

Если вы стали свидетелем незаконной добычи, сообщите об этом по номеру (3412) 68-28-87.

12:00, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
407
0
#браконьеры\n#Кама\n#рыба