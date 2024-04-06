В Удмуртии задержали браконьеров за незаконный вылов стерляди в Каме

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии задержали браконьеров, которые незаконно вылавливали стерлядь. Об этом сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

Задержанные выловили 277 стерлядей – вид, запрещённый к вылову в любительском рыболовстве на территории Удмуртии. Своими действиями они нанесли более 1,2 млн рублей ущерба.

Расследованием занимаются правоохранительные органы. У рыбаков изъято имущество, используемое для совершения преступления.

Если вы стали свидетелем незаконной добычи, сообщите об этом по номеру (3412) 68-28-87.