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В 2026 году в рыбхозе «Пихтовка» планируют вырастить 1 360 тонн рыбы

10:00, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В 2026 году в рыбхозе «Пихтовка» планируют вырастить 1 360 тонн рыбы
10:00, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Удмуртия\n#Пихтовка\n#рыба
Фото: vk.com/rybhozpihtovka
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0

По итогам 2023 года товарной рыбы вышло на 1 109 тонн.

Пихтовка. Удмуртия. По итогам 2023 года рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии произвёл более 1 100 тонн рыбы. Об этом сообщается в соцсетях предприятия.

Товарной рыбы было произведено 1 109 тонн, данный показатель ниже показателя 2022 года на 2%. На производство значительно повлияло снижение уровня воды в прудах. Кроме того, снизилось производство рыбопосадочного материала на 41%, таким образом получено 135 тонн сеголетков.

Себестоимость товарной рыбы составила 74,80 рублей. Данный показатель был удержан за счёт кормления товарной рыбы кормами собственного производства.

«На рынке пихтовский карп выигрывает конкуренцию только за счёт того, что средний штучный вес выращенной товарной рыбы не менее 2 кг. Мы даже производство рыбопосадочного материала сознательно держим на уровне 160 тонн (бывало больше 300 тонн). Лучше получать меньше рыбопосадочного материала, но качественнее», — сообщил директор предприятия Георгий Крылов.

Напомним, в минувшем году в двух прудах карпы выросли до 5 кг. Всего крупных рыб получилось на 50 тонн; их сразу забрала Москва.

Отмечается, что в «Пихтовке» в 2026 году планируют вырастить 1 360 тонн всей рыбы.

10:00, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Удмуртия\n#Пихтовка\n#рыба