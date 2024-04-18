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Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

В пруду сквера Драгунова в Ижевске погибла рыба

11:55, 18 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В пруду сквера Драгунова в Ижевске погибла рыба
11:55, 18 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
350
0
#Ижевск\n#пруды\n#рыба
Фото: Минприроды УР
350
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Специалисты взяли пробы воды и самой рыбы для выяснения причин произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Рыба погибла в пруду сквера оружейника Драгунова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

«Сегодня утром нам поступили обращения граждан о гибели рыбы. Инспекторы отдела экологического надзора незамедлительно выехали на место. Выявлены два предполагаемых источника гибели рыбы», — говорится в сообщении.

Инспекторы отобрали пробы поверхностной природной воды. Теперь эти пробы отдадут на анализ, чтобы выявить максимальное количество показателей. Также сотрудники ветслужбы Ижевска отобрали рыбу на анализ причины гибели.

Результаты будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер.

11:55, 18 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
350
0
#Ижевск\n#пруды\n#рыба