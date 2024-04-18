В пруду сквера Драгунова в Ижевске погибла рыба

Ижевск. Удмуртия. Рыба погибла в пруду сквера оружейника Драгунова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

«Сегодня утром нам поступили обращения граждан о гибели рыбы. Инспекторы отдела экологического надзора незамедлительно выехали на место. Выявлены два предполагаемых источника гибели рыбы», — говорится в сообщении.

Инспекторы отобрали пробы поверхностной природной воды. Теперь эти пробы отдадут на анализ, чтобы выявить максимальное количество показателей. Также сотрудники ветслужбы Ижевска отобрали рыбу на анализ причины гибели.

Результаты будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер.