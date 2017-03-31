В Мариуполе погиб военный в результате взрыва автомобиля

Погибший был одним из сотрудников правоохранительных органов Украины.

Мариуполь. Украина. В центре Мариуполя взорвался автомобиль с военнослужащим. Информация поступила от пресс-службы управления Национальной полиции в Донецкой области, сообщает «РЕН ТВ».

По неофициальным данным, в момент взрыва в машине находился водитель. Погибший был сотрудником правоохранительных органов.

«Взрыв произошел в 8:35 в Центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской», - сообщает Нацполиция.