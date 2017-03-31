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      В Мариуполе погиб военный в результате взрыва автомобиля

      11:55, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #Украина\n#взрыв\n#гибель человека\n#военные
      Фото: commons.wikimedia.org
      91
      0

      Погибший был одним из сотрудников правоохранительных органов Украины.

      Мариуполь. Украина. В центре Мариуполя взорвался автомобиль с военнослужащим. Информация поступила от пресс-службы управления Национальной полиции в Донецкой области, сообщает «РЕН ТВ».

      По неофициальным данным, в момент взрыва в машине находился водитель. Погибший был сотрудником правоохранительных органов.

      «Взрыв произошел в 8:35 в Центральном районе города на пересечении пр. Металлургов и ул. Каффайской», - сообщает Нацполиция.

      11:55, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #Украина\n#взрыв\n#гибель человека\n#военные
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