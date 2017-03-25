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      Таблетка вместо тренировки: ученые изобрели препарат, заменяющий занятия в спортзале

      14:43, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      14:43, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      144
      0
      #здоровье\n#наука\n#США
      144
      0

      Новинка может «обмануть» человеческий организм, влияя на гены, отвечающие за физическую активность.

      США. Американские ученые изобрели препарат, заменяющий занятия в спортзале. Как пишет Svopi, таблетка может «обманывать» человеческий организм, влияя на гены, отвечающие за физическую активность.

      Препарат воздействует на органы, отвечающие за метаболизм во время физических упражнений. По заверению исследователей, прием разработанных таблеток не только приостанавливает и снижает массу тела, но и развивает мускулатуру аналогичную той, которая появляется при регулярных занятиях в спортивном зале.

      14:43, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      144
      0
      #здоровье\n#наука\n#США
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