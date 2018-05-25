Новый фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли снимет Дэнни Бойл

По словам продюсеров, 25-я часть бондианы выйдет на экраны осенью 2019 года.

Калифорния. США. Новый фильм о Джеймсе Бонде с британским актером Дэниелом Крейгом в главной роли снимет Дэнни Бойл. Эту информацию изданию Deadline подтвердили продюсеры ленты Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.

«Мы рады объявить, что исключительно талантливый Дэнни Бойл будет руководить Дэниелом Крейгом, который исполнит роль агента 007 в пятый раз. Мы начнем снимать нового Бонда в декабре на студии Pinewood», - отметили шоу-раннеры франшизы.

Так, по словам Уилсона и Брокколи, 25-я часть бондианы выйдет на экраны осенью 2019 года. Британские зрители смогут посмотреть фильм с 25 октября. Тогда как для США премьера байопика запланирована на 8 ноября. При этом за мировой прокат ленты будет отвечать студия Universal.

Напомним, о том, что Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда стало известно в июле 2017 года. Тогда сообщалось, что британский актер вернется к исполнению культовой роли, несмотря на свой категоричный отказ от участия в фильмах бондианы.

Дэнни Бойл известен зрителям по таким лентам как: «Миллионер из трущоб», «На игле», «Пляж» и «Стив Джобс». За криминальную драму с Девом Пателем в главной роли режиссера наградили двумя престижными премиями – «Золотым глобусом» и «Оскаром».