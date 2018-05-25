play
pause
  • $ 61.41 ↓
  • € 72.01 ↓

Новый фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли снимет Дэнни Бойл

13:30, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
13:30, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
162
0
#культура\n#кино\n#фильмы\n#Джеймс Бонд\n#актеры\n#знаменитости\n#съемки
Фото: kinopoisk.ru
162
0

По словам продюсеров, 25-я часть бондианы выйдет на экраны осенью 2019 года.

Калифорния. США. Новый фильм о Джеймсе Бонде с британским актером Дэниелом Крейгом в главной роли снимет Дэнни Бойл. Эту информацию изданию Deadline подтвердили продюсеры ленты Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.  

«Мы рады объявить, что исключительно талантливый Дэнни Бойл будет руководить Дэниелом Крейгом, который исполнит роль агента 007 в пятый раз. Мы начнем снимать нового Бонда в декабре на студии Pinewood», - отметили шоу-раннеры франшизы.  

Так, по словам Уилсона и Брокколи, 25-я часть бондианы выйдет на экраны осенью 2019 года. Британские зрители смогут посмотреть фильм с 25 октября. Тогда как для США премьера байопика запланирована на 8 ноября. При этом за мировой прокат ленты будет отвечать студия Universal.  

Напомним, о том, что Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда стало известно в июле 2017 года. Тогда сообщалось, что британский актер вернется к исполнению культовой роли, несмотря на свой категоричный отказ от участия в фильмах бондианы.  

Дэнни Бойл известен зрителям по таким лентам как: «Миллионер из трущоб», «На игле», «Пляж» и «Стив Джобс». За криминальную драму с Девом Пателем в главной роли режиссера наградили двумя престижными премиями – «Золотым глобусом» и «Оскаром».

13:30, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
162
0
#культура\n#кино\n#фильмы\n#Джеймс Бонд\n#актеры\n#знаменитости\n#съемки

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
19291

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7900
11:17, 18 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

7823
15:27, 24 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

6752
14:14, 23 мая, 2018

12 кандидатов на пост глав города зарегистрировали в Можге

5145
17:04, 19 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3163

Стал известен новый состав российского правительства

2473
15:54, 18 мая, 2018

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2434
18:20, 21 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2384
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2322
19:33, 18 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

16:08, 19 мая, 2018
2749

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2503
13:06, 20 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2308
11:48, 18 мая, 2018

СМИ: КНДР может полностью заморозить переговоры с Южной Кореей

2018
10:40, 18 мая, 2018

Пассажирский «Боинг» разбился на Кубе: погибли более 100 человек

1955
10:02, 19 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

24 мая, 2018

Александр Толстиков о техническом состоянии ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2

24 мая, 2018

Денис Детинкин об энергосервисном контракте в Воткинске

24 мая, 2018