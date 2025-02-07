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Требования «Русской общины» запретить концерт Лолиты в Ижевске не имеют законного основания

13:00, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Требования «Русской общины» запретить концерт Лолиты в Ижевске не имеют законного основания
13:00, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Совет отцов\n#Русская община\n#культура отмены
Источник фото: unsplash.com
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Нормативных препятствий для выступления артистки нет, сообщили в министерстве культуры Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Министерство культуры Удмуртии прокомментировало недовольство «Совета отцов УР» и ижевской «Русской общины» проведением в апреле концерта певицы Лолиты в Ижевске.

Общественники возмущены привычным уже всей стране эпатажным поведением певицы на сцене, а также её высказываниями в интервью 12-летней давности украинскому телеканалу «1+1» о «москалях, которых требуется потреблять». 

«Русская община» потребовала отменить концерт. Однако доводы «отцов» и «общинников» о вреде деятельности Лолиты в министерстве культуры не считают весомыми.

«Лолита Марковна Милявская, гражданка Российской Федерации, имеющая сценический псевдоним — певица «Лолита», не состоит в реестре нежелательных артистов, которым не рекомендовано или запрещено проведение концертов на территории Российской Федерации. Нормативно-правовых актов, постановлений, предписаний и иных документов, обязательных к исполнению, запрещающих или делающих невозможным проведение концерта певицы «Лолита» на концертной площадке не имеется», — прокомментировали в министерстве.

Напомним, певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призывы отменить её концерты в Ижевске и сообщила, что все поступающие в адрес неё и её поклонников угрозы фиксируются и направляются в правоохранительные органы. 

 

13:00, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Совет отцов\n#Русская община\n#культура отмены