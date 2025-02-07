Ижевск. Удмуртия. Министерство культуры Удмуртии прокомментировало недовольство «Совета отцов УР» и ижевской «Русской общины» проведением в апреле концерта певицы Лолиты в Ижевске.

Общественники возмущены привычным уже всей стране эпатажным поведением певицы на сцене, а также её высказываниями в интервью 12-летней давности украинскому телеканалу «1+1» о «москалях, которых требуется потреблять».

«Русская община» потребовала отменить концерт. Однако доводы «отцов» и «общинников» о вреде деятельности Лолиты в министерстве культуры не считают весомыми.

«Лолита Марковна Милявская, гражданка Российской Федерации, имеющая сценический псевдоним — певица «Лолита», не состоит в реестре нежелательных артистов, которым не рекомендовано или запрещено проведение концертов на территории Российской Федерации. Нормативно-правовых актов, постановлений, предписаний и иных документов, обязательных к исполнению, запрещающих или делающих невозможным проведение концерта певицы «Лолита» на концертной площадке не имеется», — прокомментировали в министерстве.

Напомним, певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призывы отменить её концерты в Ижевске и сообщила, что все поступающие в адрес неё и её поклонников угрозы фиксируются и направляются в правоохранительные органы.