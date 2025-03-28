Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируют привести в нормативное состояние «Дачу Барабанщикова», являющуюся объектом Сарапульского музея-заповедника. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Дореволюционная дача находится на улице Достоевского прямо за известной дачей Башенина. По контракту, работы по восстановлению объекта должны начаться 1 мая и продлиться до 31 июля 2025 года.

Планируется замена кровли, очистка фасада от старой краски и нанесение новой, обработка древесины маслянистыми антисептиками, замена облицовки. Начальная цена выполнения работ составляет более 3,3 млн рублей.

Заявки на конкурс от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 апреля.