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В Сарапуле планируют привести в нормативное состояние дореволюционную Дачу Барабанщикова

15:18, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле планируют привести в нормативное состояние дореволюционную Дачу Барабанщикова
15:18, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#культура\n#история
Источник фото: ИА «Сусанин»
28
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На эти цели выделено 3,3 млн рублей. 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируют привести в нормативное состояние «Дачу Барабанщикова», являющуюся объектом Сарапульского музея-заповедника. Об этом сообщается на портале госзакупок. 

Дореволюционная дача находится на улице Достоевского прямо за известной дачей Башенина. По контракту, работы по восстановлению объекта должны начаться 1 мая и продлиться до 31 июля 2025 года. 

Планируется замена кровли, очистка фасада от старой краски и нанесение новой, обработка древесины маслянистыми антисептиками, замена облицовки. Начальная цена выполнения работ составляет более 3,3 млн рублей. 

Заявки на конкурс от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 апреля. 

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15:18, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#культура\n#история