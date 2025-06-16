Ижевск. Удмуртия. Появляющиеся в Ижевске мини-ижики стали объектом нападок со стороны краеведа, почётного гражданина города Евгения Шумилова. Напомним, восемь небольших скульптур появятся в разных точках столицы Удмуртии до конца сентября. Первый из них находится у ротонды Летнего сада.

Статуэтки станут частью туристического проекта «Прогулки с Ижиками» (0+). В дальнейшем будет организован городской квест по их поиску.

Однако краевед Евгений Шумилов данную идею не оценил.

«К сентябрю город грозят осчастливить нашествием уродцев. <…> Кто конкретно, какие такие высокие профессионалы в области искусства ваяния утверждали эскизы перед отливкой этих нелепых карликов? Знакомы ли они с пластической анатомией?», — раскритиковал статуэтки кандидат искусствоведения.

Шумилов также задался вопросами, кто согласовал места установки этих мини-скульптур и призвал восстановить хотя бы одну классическую скульптуру, которые появлялись в Ижевске в 1930-е годы.

Затем краевед дополнил свою оценку.

«Я расцениваю произошедшее как акт вопиющего эстетического хулиганства. Следующим таким актом при тотальной эстетической глухоте городских властей по логике событий должны стать лихие росписи на белых колоннах ротонды от того самого Васи Пупкина. Бога нет, всё позволено. Бог Аполлон, что гордо красуется в павловской ротонде, нам не указ. Мы такие, сермяжные, работящие, простецкие», — написал исследователь.

Ранее Евгений Шумилов предлагал убрать памятник Ленину с площади перед восстановленным Благовещенским собором. Также недавно он отметился инициативой переноса памятника на месте гибели дрессировщика Анатолия Дурова в ограду собора Александра Невского.