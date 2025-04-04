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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Музей искусств Удмуртии теперь носит имя художника Алексея Холмогорова

17:36, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Музей искусств Удмуртии теперь носит имя художника Алексея Холмогорова
17:36, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музей\n#искусство\n#культура\n#память
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Таким образом в регионе решили признать его заслуги в развитии изобразительного искусства.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртскому республиканскому музею изобразительных искусств присвоили имя Алексея Павловича Холмогорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии. 

Переименовать музей решили для того, чтобы признать заслуги художника-живописца и портретиста, заслуженного художника РСФСР Алексея Холмогорова, который внёс значительный вклад в развитие изобразительного искусства Удмуртской Республики. Напомним, что он являлся одним из создателей музея

Также данное решение приняли в честь 100-летнего юбилея со Дня рождения Алексея Холмогорова. 

В рамках празднования в Ижевске открылась выставка «Здесь прикоснулась к холсту и бумаге душа» (0+), а на фасаде дома №397 на улице Карла Маркса установили мемориальную доску, посвящённую Алексею Холмогорову.

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17:36, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музей\n#искусство\n#культура\n#память