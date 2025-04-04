Ижевск. Удмуртия. Удмуртскому республиканскому музею изобразительных искусств присвоили имя Алексея Павловича Холмогорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Переименовать музей решили для того, чтобы признать заслуги художника-живописца и портретиста, заслуженного художника РСФСР Алексея Холмогорова, который внёс значительный вклад в развитие изобразительного искусства Удмуртской Республики. Напомним, что он являлся одним из создателей музея.

Также данное решение приняли в честь 100-летнего юбилея со Дня рождения Алексея Холмогорова.

В рамках празднования в Ижевске открылась выставка «Здесь прикоснулась к холсту и бумаге душа» (0+), а на фасаде дома №397 на улице Карла Маркса установили мемориальную доску, посвящённую Алексею Холмогорову.