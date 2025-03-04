Ижевск. Удмуртия. Два спектакля из Ижевска вошли в список лучших постановок «Золотого фонда театральных постановок России». Об этом сообщает министерство культуры Удмуртской Республики.

Это опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (12+) от режиссёра Театра оперы и балета Николая Маркелова и спектакль «Папа» (16+) от режиссёра Русского драматического театра Олега Сологуба.

Конкурс проводится в честь празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Напомним, ранее два этих спектакля вошли в 300 лучших произведений, отобранных из тысячи заявок со всей страны.

Во втором этапе жюри отобрали больше сотни лучших постановок. Два произведения от ижевских театров оказались в их числе.

По этим постановкам Союз театральных деятелей России снимет телеверсию, которая затем будет транслироваться на канале «Большой эфир».

Напомним, журналист ИА «Сусанин» взял большое интервью у режиссёра спектакля «Папа» Олега Сологуба.