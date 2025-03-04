Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид

Два спектакля из Удмуртии вошли в «Золотой фонд театральных постановок России»

15:08, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Два спектакля из Удмуртии вошли в «Золотой фонд театральных постановок России»
15:08, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Русский драматический театр\n#Театр оперы и балета\n#опера\n#спектакль
Источник фото: Театр Оперы и Балета УР «ВКонтакте»
92
0

По ним будут сняты телеверсии.

Ижевск. Удмуртия. Два спектакля из Ижевска вошли в список лучших постановок «Золотого фонда театральных постановок России». Об этом сообщает министерство культуры Удмуртской Республики.

Это опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (12+) от режиссёра Театра оперы и балета Николая Маркелова и спектакль «Папа» (16+) от режиссёра Русского драматического театра Олега Сологуба.

Конкурс проводится в честь празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Напомним, ранее два этих спектакля вошли в 300 лучших произведений, отобранных из тысячи заявок со всей страны. 

Во втором этапе жюри отобрали больше сотни лучших постановок. Два произведения от ижевских театров оказались в их числе.

По этим постановкам Союз театральных деятелей России снимет телеверсию, которая затем будет транслироваться на канале «Большой эфир».

Напомним, журналист ИА «Сусанин» взял большое интервью у режиссёра спектакля «Папа» Олега Сологуба. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:08, 04 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Русский драматический театр\n#Театр оперы и балета\n#опера\n#спектакль