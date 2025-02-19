Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили даты проведения 68-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Одно из самых ожидаемых культурных событий 2025 года проведут с 3 по 6 июля. В Воткинске фестиваль откроет Симфонический оркестр Удмуртии и именитые солисты, а в Ижевске на стадионе «Динамо» покажут балет «Щелкунчик» (12+).

В этот раз участвовать в фестивале пригласили Всероссийский Хор Первых. Он исполнит хоровые партии из балета «Щелкунчик» в Ижевске и проведёт концерт в Воткинске.

Отметим, что пригласить хор предложил школьник из Воткинска Савелий Николаев во время прямой линии главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Инициатива нам понравилась, мы её поддержали, поэтому с нетерпением ждем приезда ребят. Это также поможет привлечь внимание детей и молодежи к нашему фестивалю», – рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Также концерты пройдут в Глазове, Можге и в Сарапуле. Жители и гости Удмуртии посмотрят выступление Уральского Академического симфонического оркестра под руководством Народного артиста России Дмитрия Лисса, британского виолончелиста Бенедикта Клёкнера и обладателя Золотой медали XV Международного конкурса Чайковского, пианиста Дмитрия Маслеева. 0+

Напомним, что в 2024 году фестиваль «На родине П. И. Чайковского» посетили более 13 тыс. человек.