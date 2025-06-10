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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске появился новый мурал с портретом Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной

17:41, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске появился новый мурал с портретом Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной
17:41, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#муралы
Источник фото: Скриншот из видео
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Всего в Ижевске в этом году появится четыре масштабных мурала.

Ижевск. Удмуртия. На фасаде дома по улице Татьяны Барамзиной, 68 в Ижевске художники завершили работу над муралом, посвященным Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны Татьяне Барамзиной. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Это уже второй портрет в запланированной серии из четырех муралов, которые появятся в Ижевске в 2025 году. В городке Строителей отрисован образ Мусы Джалиля — поэта, фронтовика и военного корреспондента. Инициатором проекта выступил Татарский деловый клуб.

В ближайшее время на фасадах города также появятся изображения летчика-аса Евгения Кунгурцева и партизанского командира Александра Сабурова.

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17:41, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#муралы