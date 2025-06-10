Ижевск. Удмуртия. На фасаде дома по улице Татьяны Барамзиной, 68 в Ижевске художники завершили работу над муралом, посвященным Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны Татьяне Барамзиной. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Это уже второй портрет в запланированной серии из четырех муралов, которые появятся в Ижевске в 2025 году. В городке Строителей отрисован образ Мусы Джалиля — поэта, фронтовика и военного корреспондента. Инициатором проекта выступил Татарский деловый клуб.

В ближайшее время на фасадах города также появятся изображения летчика-аса Евгения Кунгурцева и партизанского командира Александра Сабурова.