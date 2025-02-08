Можга. Удмуртия. Здание старого можгинского вокзала открыли для посещения. Об этом сообщает администрация города.

В здании 1916 года постройки разместилась выставка картин художников Можги, музей вокзала и железной дороги. Доступ открыт в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 14:00 по адресу: Можга, улица Привокзальная, 6.

Напомним, в сентябре 2021 года в Можге открылся новый терминал современного вокзала. До этого деревянную постройку старого вокзала признали объектом культурного наследия.