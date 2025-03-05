Ижевск. Удмуртия. На коллегии регионального министерства культуры подвели итоги 2024 года и обсудили планы на предстоящие 12 месяцев. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Соловьёв.

По словам министра, посещаемость культурных мероприятий увеличилась на 102%. Также по итогам года Удмуртия вошла в топ-3 регионов по количеству учреждений, участвующих в программе «Пушкинская карта».

На развитие культуры в 2025 году Удмуртия направит 748 миллионов рублей.