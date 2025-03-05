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Посещаемость культурных мероприятий в Удмуртии выросла на 102%

14:36, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Посещаемость культурных мероприятий в Удмуртии выросла на 102%
14:36, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Источник фото: ИА «Сусанин»
115
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Итоги 2024 года подвёл министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв. 

Ижевск. Удмуртия. На коллегии регионального министерства культуры подвели итоги 2024 года и обсудили планы на предстоящие 12 месяцев. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Соловьёв.

По словам министра, посещаемость культурных мероприятий увеличилась на 102%. Также по итогам года Удмуртия вошла в топ-3 регионов по количеству учреждений, участвующих в программе «Пушкинская карта».

На развитие культуры в 2025 году Удмуртия направит 748 миллионов рублей.

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14:36, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура