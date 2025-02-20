Селты. Удмуртия. В Селтах стартовал капремонт бывшей начальной школы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Селтинского района Василий Протопопов.

По данным администрации Селтинского района, в 2021 году в Селтах построили новую начальную школу на 384 места. С тех пор в старом здании располагались другие организации: Селтинская районная детская библиотека, отделение Почты России, филиал фонда «Защитники Отечества». Также жители села здесь изготавливали окопные свечи для бойцов СВО.

В 2024 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» проект преображения школы получил поддержку в размере 92,7 млн рублей. На эти деньги планируется капитально отремонтировать объект и создать там Центр культуры и искусств.

В 2025 году начались ремонтные работы. Сейчас подрядчик ООО «Престиж» подготавливает стены к оштукатуриванию.

Далее планируется заменить инженерные коммуникации, обновить кровлю и внутреннюю отделку помещений, отремонтировать фасад и входные группы, частично заменить окна и двери, а также благоустроить территорию. В обновлённое пространство купят мебель и современное оборудование.

После окончания ремонта на первых двух этажах здания разместится современная библиотека с творческими пространствами, а на третьем этаже будут работать студии детской школы искусств и районного Дома культуры.