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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За февраль 2025 года жители Удмуртии потратили 26,5 млн рублей на походы в кино

12:10, 03 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За февраль 2025 года жители Удмуртии потратили 26,5 млн рублей на походы в кино
12:10, 03 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
270
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кино\n#фильмы\n#досуг\n#развлечения\n#культура\n#кинотеатр
Источник фото: unsplash.com (Krists Luhaers)
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Самым часто посещаемым фильмом стал «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за февраль 2025 года потратили на походы в кинотеатры 26,5 млн рублей. Статистика приводится Единой системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Самым популярным фильмом стал «Пророк. История Александра Пушкина» (12+), за месяц он собрал в Удмуртии 7,5 млн рублей. На втором месте «Злой город» (12+) – 3,2 млн рублей. На третьем – «Манюня: День рождения Ба» (6+) со сбором в 3 млн рублей. В пятёрку также вошли фильмы «Красный шёлк» (16+) и «Оставь это ветру» (16+), которые собрали 2,4 млн и 1,2 млн рублей соответственно.

Всего в кинотеатрах Удмуртии за февраль побывали 73 775 человек.

Напомним, за одни только новогодние каникулы с 1 по 8 января 2025 года жители республики потратили на походы в кино 55,7 млн рублей.

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12:10, 03 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
270
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кино\n#фильмы\n#досуг\n#развлечения\n#культура\n#кинотеатр