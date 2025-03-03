Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за февраль 2025 года потратили на походы в кинотеатры 26,5 млн рублей. Статистика приводится Единой системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Самым популярным фильмом стал «Пророк. История Александра Пушкина» (12+), за месяц он собрал в Удмуртии 7,5 млн рублей. На втором месте «Злой город» (12+) – 3,2 млн рублей. На третьем – «Манюня: День рождения Ба» (6+) со сбором в 3 млн рублей. В пятёрку также вошли фильмы «Красный шёлк» (16+) и «Оставь это ветру» (16+), которые собрали 2,4 млн и 1,2 млн рублей соответственно.

Всего в кинотеатрах Удмуртии за февраль побывали 73 775 человек.

Напомним, за одни только новогодние каникулы с 1 по 8 января 2025 года жители республики потратили на походы в кино 55,7 млн рублей.