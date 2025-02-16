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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Научно-исследовательская статья юного жителя Глазова победила в Международном конкурсе

14:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Научно-исследовательская статья юного жителя Глазова победила в Международном конкурсе
14:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#культура\n#конкурс
Источник фото: vk.com/solovev_vm
49
0

Работу опубликовали в сборнике библиотеки «eLIBRARY».

Глазов. Удмуртия. Школьник из Глазова победил в научно-исследовательском конкурсе «Молодой исследователь». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев. 

Даниил Кузьминов является учащимся Детской художественной школы Глазова. Юноша развивает себя в различных сферах искусства. 

Для участия в Международном научно-исследовательском конкурсе «Молодой исследователь-2025» он отправил научно-исследовательскую статью «Этнические украшения Удмуртии. История одного мастера». В своей работе Даниил Кузьминов рассказал об украшениях удмуртского народа, которые создаются благодаря мастерице из Удмуртии Ирине Кондратьевой. 

За эту статью юноша получил Диплом I степени в номинации «Культурология». А также его работу опубликовали в сборнике научной электронной библиотеки «eLIBRARY». 

14:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#культура\n#конкурс