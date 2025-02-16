Глазов. Удмуртия. Школьник из Глазова победил в научно-исследовательском конкурсе «Молодой исследователь». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.

Даниил Кузьминов является учащимся Детской художественной школы Глазова. Юноша развивает себя в различных сферах искусства.

Для участия в Международном научно-исследовательском конкурсе «Молодой исследователь-2025» он отправил научно-исследовательскую статью «Этнические украшения Удмуртии. История одного мастера». В своей работе Даниил Кузьминов рассказал об украшениях удмуртского народа, которые создаются благодаря мастерице из Удмуртии Ирине Кондратьевой.

За эту статью юноша получил Диплом I степени в номинации «Культурология». А также его работу опубликовали в сборнике научной электронной библиотеки «eLIBRARY».