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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Мультижанровый фестиваль «Проявление» пройдёт в Ижевске

16:02, 06 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Мультижанровый фестиваль «Проявление» пройдёт в Ижевске
16:02, 06 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
349
0
#фестиваль\n#молодежь\n#Ижевск\n#культура
Источник фото: vk.com («Проявление 2025»)
349
0

Жителей и гостей столицы Удмуртии ожидают концерты и различные мастер-классы.

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный мультижанровый фестиваль «Проявление» (12+) пройдёт в Ижевске 7 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдёт на Центральной площади. Для гостей приготовили музыкальные концерты, различные мастер-классы и лекции, а также другие площадки. 

Мероприятия начнутся с 13:00. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте».

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16:02, 06 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
349
0
#фестиваль\n#молодежь\n#Ижевск\n#культура