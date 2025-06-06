Ижевск. Удмуртия. Ежегодный мультижанровый фестиваль «Проявление» (12+) пройдёт в Ижевске 7 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдёт на Центральной площади. Для гостей приготовили музыкальные концерты, различные мастер-классы и лекции, а также другие площадки.

Мероприятия начнутся с 13:00. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте».