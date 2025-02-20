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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году замены стелы на въезде в Воткинск не произойдёт  

10:40, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В 2025 году замены стелы на въезде в Воткинск не произойдёт  
10:40, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#город
Источник фото: ЦТР УР
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Представленный общественности эскиз нового объекта не является окончательным. 

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев в ходе прямого эфира на своей странице В VK сообщил, что в 2025 году замены стелы на въезде в город «точно не будет». Принимаются предложения по обновлению объекта.

Смена стелы связана с предстоящими работами по расширению трассы Ижевск-Воткинск на участке от деревни Двигатель до въезда в город. Объект попадает в полосу отвода, поэтому требуется его перенос. Но так как конструкции стелы уже пришли в негодность, появилась идея установить новою, в которой отразилась бы самобытность Воткинска. 

Дизайн новой стелы, представленный ранее Центром территориального развития Удмуртии, не является окончательным. 

«Если у кого-то есть предложения, присылайте. Будем их обсуждать. Мы не будем торопиться. В этом году стелу мы точно не заменим. Поэтому ещё есть время предложить свой вариант», — подчеркнул Заметаев. 

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10:40, 20 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#город