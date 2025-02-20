Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев в ходе прямого эфира на своей странице В VK сообщил, что в 2025 году замены стелы на въезде в город «точно не будет». Принимаются предложения по обновлению объекта.

Смена стелы связана с предстоящими работами по расширению трассы Ижевск-Воткинск на участке от деревни Двигатель до въезда в город. Объект попадает в полосу отвода, поэтому требуется его перенос. Но так как конструкции стелы уже пришли в негодность, появилась идея установить новою, в которой отразилась бы самобытность Воткинска.

Дизайн новой стелы, представленный ранее Центром территориального развития Удмуртии, не является окончательным.

«Если у кого-то есть предложения, присылайте. Будем их обсуждать. Мы не будем торопиться. В этом году стелу мы точно не заменим. Поэтому ещё есть время предложить свой вариант», — подчеркнул Заметаев.