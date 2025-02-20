Ижевск. Удмуртия. В 2024 году чаще всего в Удмуртию приезжали туристы из Москвы. Их количество составило 22% от всего объема гостей региона, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Так же в топ-3 регионов, жители которых чаще всего приезжали в Удмуртию, стали Татарстан (16%) и Московская область (8%). 7% туристов были из Санкт-Петербурга. Также сохраняется интерес к турпоездкам у жителей Пермского края. Стабильно регион посещают люди из Свердловской области, Башкортостана, Краснодарского края, а также Нижегородской и Кировской областей.

«Объем услуг туристического бизнеса Удмуртии в 2024 году составил 5,7 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в 2023 году, когда объем услуг турбизнеса составил 4,7 млрд рублей», – отметила вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

На сегодняшний день в туристическом секторе работают более 2,5 тыс. предпринимателей. Туристический поток в 2024 году составил 1 млн 696 тысяч туристов и экскурсантов. Средняя длительность пребывания туристов из других регионов составила 2,2 суток.

Самыми посещаемыми городами стали Ижевск, Воткинск и Сарапул, а наиболее посещаемыми районами – Завьяловский, Шарканский, Игринский и Сарапульский.