Ижевск. Удмуртия. В Москве в октябре этого года пройдет VIII Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста» (18+). Ижевские театры могут вновь принять в нём участие. Об этом сообщают организаторы.

В программе — драматические, музыкальные и пластические спектакли, понятные без слов или исполненные на жестовом языке. В этом году добавлена новая номинация — «Визуальная миниатюра», созданная специально для неслышащих артистов.

Заявки принимаются от профессиональных и любительских театров России и других стран до 1 июля. Главное условие — спектакли должны быть доступны для глухих и слабослышащих зрителей.

Отметим, что в 2023 году ижевский коллектив «Зажигай» с постановкой «Мой зять украл машину дров» получил награду в номинации «Лучший спектакль малой формы», а актер Роман Николаев был признан лучшим в мужской роли.