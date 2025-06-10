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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевские театры пригласили к участию в международном фестивале «Территория жеста»

16:21, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские театры пригласили к участию в международном фестивале «Территория жеста»
16:21, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Источник фото: Государственная филармония Удмуртии
33
0

Спектакли должны быть доступны для глухих и слабослышащих зрителей.

Ижевск. Удмуртия. В Москве в октябре этого года пройдет VIII Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста» (18+). Ижевские театры могут вновь принять в нём участие. Об этом сообщают организаторы.

В программе — драматические, музыкальные и пластические спектакли, понятные без слов или исполненные на жестовом языке. В этом году добавлена новая номинация — «Визуальная миниатюра», созданная специально для неслышащих артистов.

Заявки принимаются от профессиональных и любительских театров России и других стран до 1 июля. Главное условие — спектакли должны быть доступны для глухих и слабослышащих зрителей.

Отметим, что в 2023 году ижевский коллектив «Зажигай» с постановкой «Мой зять украл машину дров» получил награду в номинации «Лучший спектакль малой формы», а актер Роман Николаев был признан лучшим в мужской роли.

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16:21, 10 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура