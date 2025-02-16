Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии планируется обновить 30 домов культуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

Работы проведут в рамках проекта «Культура малой родины». Ремонт начался с Дебёсского центра культурного развития, здесь строители меняют окна.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» обновляться будут и объекты образования. В планах отремонтировать 10 объектов: школы, детские сады и учреждения СПО.

А в Ижевске ремонт тротуаров продолжится по проекту «Пешеходный Ижевск». Список нуждающихся в обновлении объектов составляют местные жители. За 4 года в городе обновили больше 170 тротуаров, и в 2025 году их станет на 80 больше.

И по примеру столицы Удмуртии к проекту «За самбо» подключились и другие города региона. В Ижевске залы для самбо оборудовали в 11 школах, а теперь такие же помещения оборудуют в образовательных учреждениях Можги и Глазова.