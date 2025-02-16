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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году в Удмуртии отремонтируют 30 домов культуры

11:30, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году в Удмуртии отремонтируют 30 домов культуры
11:30, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Удмуртия\n#ремонт\n#тротуары\n#культура\n#образование
Источник фото: vk.com/a.brechalov
214
0

Также планируется обновить 10 школ, детских садов и учреждений СПО.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртии планируется обновить 30 домов культуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов. 

Работы проведут в рамках проекта «Культура малой родины». Ремонт начался с Дебёсского центра культурного развития, здесь строители меняют окна.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» обновляться будут и объекты образования. В планах отремонтировать 10 объектов: школы, детские сады и учреждения СПО. 

А в Ижевске ремонт тротуаров продолжится по проекту «Пешеходный Ижевск». Список нуждающихся в обновлении объектов составляют местные жители. За 4 года в городе обновили больше 170 тротуаров, и в 2025 году их станет на 80 больше.

И по примеру столицы Удмуртии к проекту «За самбо» подключились и другие города региона. В Ижевске залы для самбо оборудовали в 11 школах, а теперь такие же помещения оборудуют в образовательных учреждениях Можги и Глазова. 

11:30, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Удмуртия\n#ремонт\n#тротуары\n#культура\n#образование