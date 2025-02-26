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Наследие Петра Чайковского будет продвигаться в более чем 70 странах

17:30, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Наследие Петра Чайковского будет продвигаться в более чем 70 странах
17:30, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#185-летие Чайковского\n#Пётр Ильич Чайковский\n#культура\n#музыка
Источник фото: wikimedia.org (общественное достояние)
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Популяризация русской музыкальной культуры будет приурочена к 185-летию великого композитора.

Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьба Чайковского в Воткинске и Россотрудничество подписали соглашение в сфере популяризации наследия композитора за рубежом. Об этом сообщает министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьёв на своей странице «ВКонтакте».

Соглашение приурочено к 185-летию с рождения Чайковского и 100-летнему юбилею народной дипломатии. Оно будет действовать пять лет, но затем может быть продлено автоматически. По соглашению будут проводиться выставки, онлайн-экскурсии и концерты, а также мероприятия музея в Воткинске, которые будут транслироваться Русскими домами в более чем 70 странах.

«Имя Чайковского известно миру, а значит — миссия музея популяризировать его наследие и вклад в мировую культуру», – поделилась директор музея-усадьбы Татьяна Неганова.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что соглашение о сотрудничестве важно для укрепления международных связей и культурного обмена.

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17:30, 26 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#185-летие Чайковского\n#Пётр Ильич Чайковский\n#культура\n#музыка