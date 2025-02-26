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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Стас Михайлов посетил музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске

16:59, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Стас Михайлов посетил музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске
16:59, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Стас Михайлов\n#Воткинск\n#185-летие Чайковского\n#культура
Источник фото: t.me (Стас Михайлов)
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Музыкант сыграл на рояле и обнял 246-летнюю липу, загадав желание.

Воткинск. Удмуртия. Народный артист России Стас Михайлов посетил музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске. Видео, на котором музыкант играет на рояле и обнимает 246-летнюю липу, опубликовано в Телеграм-канале артиста.

«Бог дал ему талант, и он, наверняка, с него спрашивал <…>. Талант в плане дела. Он у каждого свой у нас здесь на земле», – поделился Стас Михайлов.

Обняв известный памятник природы – мелколистную липу – музыкант пожелал всем быть счастливыми и здоровыми.

Напомним, в 2025 году в Удмуртии будут праздновать 185-летие со дня рождения композитора. К этой дате в республике приурочено множество мероприятий и фестивалей. 

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16:59, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
60
0
#Стас Михайлов\n#Воткинск\n#185-летие Чайковского\n#культура