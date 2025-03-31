Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась мемориальная доска, посвящённая народному художнику РСФСР, лауреату Государственной премии имени И. Е. Репина Алексею Холмогорову. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Мемориальную доску повесили в честь 100-летнего юбилея художника. Её разместили на фасаде дома №397 на улице Карла Маркса, в котором с 1974 по 1987 жил Алексей Холмогоров.

Напомним, что в городе также открылась выставка «Здесь прикоснулась к холсту и бумаге душа» (0+), приуроченная к 100-летию художника. В честь этой знаменательной даты имя Алексея Холмогорова предложено присвоить Музею искусств Удмуртии.