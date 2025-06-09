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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Во время Большого Хорового Собора в Ижевске исполнят 6 номеров из оперы Чайковского «Орлеанская дева»

17:15, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время Большого Хорового Собора в Ижевске исполнят 6 номеров из оперы Чайковского «Орлеанская дева»
17:15, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Большой хоровой собор
Источник фото: ИА «Сусанин»
154
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Также зрители услышат вокальную поэму.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время Большого Хорового Собора можно будет услышать духовную музыку композиторов Удмуртии (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

Также хоры со всей страны споют шесть номеров из оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева» и вокальную поэму Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь». 

Репертуар подобран исходя из юбилеев, которые празднуются в 2025 году: 265-летие Ижевска, 185-летие композитора Петра Чайковского, 130-летие поэта Сергея Есенина и 110-летие композитора Георгия Свиридова.

Зрителей ждут 11 июня в 20:00 на ступенях Александро-Невского собора в Ижевске. 

Напомним, что 27-й Большой Хоровой Собор станет финальным мероприятием фестиваля «Музыка – душа мира» (0+). В рамках него творческие коллективы из Удмуртии, Перми, Уфы и Екатеринбурга 9 июня выступят в Государственном театре оперы и балета в Ижевске, а 10 июня — в Воткинске. 

Для проведения Большого Хорового Собора 11 июня в Ижевске перекроют движение транспорта по улице Максима Горького от улицы Советской до улицы Ленина. 

Все мероприятия 0+ 

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17:15, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Большой хоровой собор