Британский актер Дэниэл Крейг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда

Известный артист вернется к исполнению культовой роли, несмотря на предыдущий категоричный отказ от участия в фильмах бондианы.

Калвер-Сити. США. Британский актер Дэниэл Крейг вернется на экраны в роли агента 007 Джеймса Бонда. Известный артист снимется в пятом фильме культовой франшизы, несмотря на категоричный отказ от съемок, сделанный еще в 2015 году. Об этом пишет Газета.ру.

Ранее Крейг уже заявлял, что собирается покинуть съемочную площадку культовых фильмов. Информация о его уходе просочилась в СМИ после выхода на экраны последнего на данный момент фильма серии «007: Спектр». Однако в настоящее время актер изменил свою позицию, и примет участие в съемках 25-го фильма о знаменитом шпионе.

Помимо этого, СМИ стала известна информация о том, что к работе над бондианой вновь вернется знаменитая певица Адель. Она исполнит заглавную тему кинокартины, съемки которой предположительно начнутся летом 2018 года.