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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Волонтёры обнаружили в церковном хранилище старинный Молитвенник на удмуртском языке

17:28, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Волонтёры обнаружили в церковном хранилище старинный Молитвенник на удмуртском языке
17:28, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#история
Источник фото: Под куполом небес
54
0

Карманная книжечка была издана в 1889 году.

Удмуртия. Активисты движения «Под куполом небес» нашли в хранилище одной из церквей в Удмуртии Молитвенник на вотском (удмуртском) языке. Об этом сообщается в группе волонтёров в VK.

Томик форматом 10 на 16 см был издан в Казани в 1889 году. Это одно из первых подобных изданий на вотском языке. Выяснилось, что редкая книжечка в хранилище для отслуживших свой век икон и книг. 

«Когда старые книги или иконы уже не пригодны к дальнейшему применению, то их обычно приносят в ближайшую церковь. Там эти вещи какое-то время копятся, а потом сжигаются в специальном месте. Недавно один священник дозволил нашим ребятам осмотреть такое хламохранилище. Да, хлама там реально много. Однако удалось найти в нём несколько старинных литографий относительно неплохой сохранности и эту книжицу», — написали в сообществе. 

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17:28, 26 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#история