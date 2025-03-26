Удмуртия. Активисты движения «Под куполом небес» нашли в хранилище одной из церквей в Удмуртии Молитвенник на вотском (удмуртском) языке. Об этом сообщается в группе волонтёров в VK.

Томик форматом 10 на 16 см был издан в Казани в 1889 году. Это одно из первых подобных изданий на вотском языке. Выяснилось, что редкая книжечка в хранилище для отслуживших свой век икон и книг.

«Когда старые книги или иконы уже не пригодны к дальнейшему применению, то их обычно приносят в ближайшую церковь. Там эти вещи какое-то время копятся, а потом сжигаются в специальном месте. Недавно один священник дозволил нашим ребятам осмотреть такое хламохранилище. Да, хлама там реально много. Однако удалось найти в нём несколько старинных литографий относительно неплохой сохранности и эту книжицу», — написали в сообществе.