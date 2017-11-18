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      В очередном эпизоде «Звездных войн» штурмовиков сыграли принцы Уильям и Гарри

      11:08, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:08, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      166
      0
      #культура\n#США\n#кино\n#Великобритания\n#Звёздные Войны
      Фото: кадр с youtube.com
      166
      0

      Наследники британского престола приняли участие в сцене в лифте.  

      Сан-Франциско. США. В съемках нового фильма киносаги «Звездные войны» приняли участие принцы Уильям и Гарри. Как сообщает телеканал «Мир», внуки британской королевы Елизаветы сыграли там солдат-штурмовиков. 

      Фильм «Звездные войны. Последние джедаи» выйдет в прокат 15 декабря. Узнать принцев среди других героев было бы непросто, так как лица их закрыты масками. Однако уже известно, что представители королевской семьи задействованы в сцене в лифте. Они играют роли охранников героя по имени Финн (Джон Бойега).   

      Напомним, полтора года назад сообщалось, что принцы Уильям и Гарри посетили съемочные павильоны «Звездных войн». Вероятно, тогда они и приняли участие в проекте. 

      Кстати, недавно киностудия Disney и принадлежащая ей компания Lucasfilm заявили о планах снять четвертую по счету трилогию мира «Звездных войн». Работать над ней будут режиссер Райан Джонсон и продюсер Рэм Бергман. Сюжет ее не связан с представителями семьи Скайуокеров, а действие будет происходить в отдаленной части Галактики, которая до сих пор не была отражена в фильмах фантастической эпопеи.

      11:08, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      166
      0
      #культура\n#США\n#кино\n#Великобритания\n#Звёздные Войны

       

       

       

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