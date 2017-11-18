В очередном эпизоде «Звездных войн» штурмовиков сыграли принцы Уильям и Гарри

Наследники британского престола приняли участие в сцене в лифте.

Сан-Франциско. США. В съемках нового фильма киносаги «Звездные войны» приняли участие принцы Уильям и Гарри. Как сообщает телеканал «Мир», внуки британской королевы Елизаветы сыграли там солдат-штурмовиков.

Фильм «Звездные войны. Последние джедаи» выйдет в прокат 15 декабря. Узнать принцев среди других героев было бы непросто, так как лица их закрыты масками. Однако уже известно, что представители королевской семьи задействованы в сцене в лифте. Они играют роли охранников героя по имени Финн (Джон Бойега).

Напомним, полтора года назад сообщалось, что принцы Уильям и Гарри посетили съемочные павильоны «Звездных войн». Вероятно, тогда они и приняли участие в проекте.

Кстати, недавно киностудия Disney и принадлежащая ей компания Lucasfilm заявили о планах снять четвертую по счету трилогию мира «Звездных войн». Работать над ней будут режиссер Райан Джонсон и продюсер Рэм Бергман. Сюжет ее не связан с представителями семьи Скайуокеров, а действие будет происходить в отдаленной части Галактики, которая до сих пор не была отражена в фильмах фантастической эпопеи.