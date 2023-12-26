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Молодёжь Ижевска приглашают снять свой первый фильм под руководством профессионалов

10:00, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодёжь Ижевска приглашают снять свой первый фильм под руководством профессионалов
10:00, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
285
0
#Ижевск\n#кино\n#Арт-резиденция\n#молодежь
Фото: Полина Елькина
285
0

Городской проект дебютных фильмов представляет Арт-резиденция. 

Ижевск. Удмуртия. Арт-резиденция Ижевска приглашает молодых горожан попробовать свои силы в кинематографе. Как рассказали «Сусанину» кураторы проекта, людям от 14 до 35 предлагают принять участие в городском проекте «Студия дебютных фильмов "Комната"» (18+).

«Это возможность снять свой первый фильм или сериал под руководством профессиональных наставников с творческой поддержкой кураторов студии, технической помощью Арт-резиденции, информационным и организационным участием подразделений молодёжного центра «ПерспективаПро» и партнёров, дальнейшим сопровождением в создании литературного, режиссёрского сценария, в поиске локаций и команды, актёров и героев», — отметили в Арт-резиденции.

Причём речь идёт как об игровом, так и о документальном кино; веб-сериале или видео-арте. Генераторам идей необходимо заполнить заявку по ссылке.

Приём заявок продлится до 15 января 2024 года. О результатах отбора сообщат в группе студии «Комната» и лично победителям.

Участие в проекте бесплатное. 

10:00, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
285
0
#Ижевск\n#кино\n#Арт-резиденция\n#молодежь