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На аукционе в США продают дверь, на которой спаслась героиня «Титаника»

15:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На аукционе в США продают дверь, на которой спаслась героиня «Титаника»
15:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#США\n#аукцион\n#кино
Фото: auction (rupixen)
38
0

Начальная цена составила 40 тыс. долларов.

США. На аукционе в США выставили дверь-реквизит, благодаря которой спаслась одна из главных героев фильма «Титаник». Об этом пишет «МИР24»

Начальная стоимость реквизита равняется 32 000 фунтов стерлингов, это 40 тыс. долларов. На сайте отмечается, что дверь украшает замысловатая резьба, которая была создана на основе самого известного целого куска обломков. Реквизит напоминает панель в стиле Людовика XV, которая находится в Морском музее в Галифаксе в Новой Шотландии.

Также на аукционе планируют продать штурвал «Титаника», платье Роуз и оранжевые спасательные круги.  

15:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#США\n#аукцион\n#кино