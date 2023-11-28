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В сети вышел трейлер фильма об автопробеге дворового хоккея «Ижевск — Владивосток»

11:05, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В сети вышел трейлер фильма об автопробеге дворового хоккея «Ижевск — Владивосток»
11:05, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трейлер\n#кино\n#настольный хоккей\n#хоккей на валенках\n#настольник
Фото: Кадр из видео
133
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Кинокартина расскажет о том, какой увидели Россию его участники.

Ижевск. Удмуртия. В сети появился трейлер фильма, повествующий о ходе всероссийского автопробега дворового хоккея «Ижевск — Владивосток». Его разместил в соцсетях создатель игры «Настольник», ижевчанин Михаил Смагин.

Напомним, с 8 июля по 1 августа участники автопробега проехали 10 181 км, посетили 21 город, провели 10 турниров по настольнику, привлекли 180 игроков и столько же болельщиков. Во время поездки участники фиксировали на камеру свой путь, снимали города и сёла России, наш многонациональный разный российский народ. 

Также напомним, что многие города-участники автопробега объединятся во всероссийском онлайн-марафоне дворового хоккея 10 декабря.

11:05, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трейлер\n#кино\n#настольный хоккей\n#хоккей на валенках\n#настольник