В сети вышел трейлер фильма об автопробеге дворового хоккея «Ижевск — Владивосток»

Ижевск. Удмуртия. В сети появился трейлер фильма, повествующий о ходе всероссийского автопробега дворового хоккея «Ижевск — Владивосток». Его разместил в соцсетях создатель игры «Настольник», ижевчанин Михаил Смагин.

Напомним, с 8 июля по 1 августа участники автопробега проехали 10 181 км, посетили 21 город, провели 10 турниров по настольнику, привлекли 180 игроков и столько же болельщиков. Во время поездки участники фиксировали на камеру свой путь, снимали города и сёла России, наш многонациональный разный российский народ.

Также напомним, что многие города-участники автопробега объединятся во всероссийском онлайн-марафоне дворового хоккея 10 декабря.