Полиция объявила в розыск директора «Ленфильма»

Санкт-Петербург. Гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявило в розыск МВД России. Об этом пишет Газета.ру.

По данным портала, данные главы киностудии появились в базе полиции. Там отмечается, что Щербаков разыскивается по уголовному делу, какому именно – не сказано.

Руководителем петербургской киностудии Федор Щербаков стал в сентябре 2020 года. До него этот пост занимала Инесса Юрченко. Ранее Щербаков возглавлял медиахолдинг 1st MediaInvest.