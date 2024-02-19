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Полиция объявила в розыск директора «Ленфильма»

14:01, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Полиция объявила в розыск директора «Ленфильма»
14:01, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
261
0
#Санкт-Петербург\n#кино\n#культура\n#МВД\n#полиция\n#розыск
Фото: pxhere.com
261
0

Федор Щербаков возглавил киностудию в 2020 году.

Санкт-Петербург. Гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявило в розыск МВД России. Об этом пишет Газета.ру.

По данным портала, данные главы киностудии появились в базе полиции. Там отмечается, что Щербаков разыскивается по уголовному делу, какому именно – не сказано.

Руководителем петербургской киностудии Федор Щербаков стал в сентябре 2020 года. До него этот пост занимала Инесса Юрченко. Ранее Щербаков возглавлял медиахолдинг 1st MediaInvest.

14:01, 19 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
261
0
#Санкт-Петербург\n#кино\n#культура\n#МВД\n#полиция\n#розыск