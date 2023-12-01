Фестиваль экспериментальных любительских финно-угорских фильмов пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль экспериментального любительского кино «Внутри» (12+) пройдёт в Ижевске. Об этом сообщает городская «Арт-резиденция».

Куратор из Удмуртии Жон-Жон Сандыр собрал программу 2023 года из восемнадцати финно-угорских «внутренних» фильмов, назвав её «Угри-мугри». Авторы работ заглядывают в новые измерения, создают личностную и коллективную мифологию, индивидуальный авторский киноязык и концептуальную драматургию, используя визуальные эксперименты, трансформации, пересборку повествования, визионерские интервенции и работы на стыке художественных медиумов.

«Мордва, марийцы, удмурты, коми, ханты, манси, венгры, эстонцы, финны, саамы, карелы, вепсы, ижорцы, ливы, водь — финно-угорская география настолько обширна, что оправдывает включение в такой список даже слово «континент». Этот континент, территория, земля, мир находится, скорее, на вымышленной карте и с топографической точки зрения становится бессознательным», — отметил куратор

Отмечается, что в 2022 году команда независимых киноклубов разных городов России, вдохновившись примером пионеров позднесоветского и российского киноавангарда, запустила собственный фестиваль. Они отправились на поиски любительского независимого кино, снятого в регионах за последние годы — не ранее эпохи ковида (2019–2022). Фестиваль «Внутри» — это попытка найти единомышленников и предложить пространство для обмена идеями.

Мероприятие состоится в воскресенье, 3 декабря, в 16:00.

Место проведения: презентационный зал «Арт-резиденции», улица Карла Маркса, 258.

Вход свободный; возрастное ограничение 12+

Отметим, что фестиваль кино приурочен к неделе удмуртского языка. Также в рамках неё 1 декабря состоится открытие фотовыставки «Мои миры» (16+). Автор представляемых работ — Владислав Николаевич Иютин — мультиинструменталист, художник по свету Русского драматического театра Удмуртии, отец-основатель одной из самых известных ижевских групп «OSHEAN» («Оушен»).

Влада увлёк процесс фотографии — созерцания мира вокруг. Куратором фотошколы Русланом Хисамутдиновым была собрана выставка из тридцати работ автора.

Вернисаж состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:00. Место проведения — презентационный зал «Арт-резиденции».

Вход свободный; возрастное ограничение: 16+