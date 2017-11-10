Disney анонсировал выход четвертой трилогии «Звездных войн»

Ее герои будут действовать в той части галактики, которая не фигурировала в ранее отснятых сериях.

Сан-Франциско. США. Кинозрители всего мира увидят очередные три фильма, действие которых происходит в мире «Звездных войн». О планах снять четвертую по счету трилогию объявили киностудия Disney и принадлежащая ей компания Lucasfilm.

Как сообщает "Коммерсантъ", режиссировать проект доверили Райану Джонсону, продюсировать - Рэму Бергману. Ранее они создали 8 эпизод франшизы — фильм «Последние джедаи», который выйдет на экраны 15 декабря. Кстати, 9 эпизод «Звездных войн», который завершит третью трилогию, обещают представить 20 декабря 2019 года.

События, которые отражены в четвертой трилогии, произойдут в той части галактики, которая не фигурировала в ранее отснятых сериях. Также в этих фильмах не будут задействованы Скайуокеры. Даты выхода лент пока не названы.