  • $ 59.25 ↑
  • € 68.79 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA
      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      Disney анонсировал выход четвертой трилогии «Звездных войн»

      11:47, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:47, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #культура\n#космос\n#кино\n#фильмы\n#Звездные войны.
      Фото: kinopoisk.ru
      146
      0

      Ее герои будут действовать в той части галактики, которая не фигурировала в ранее отснятых сериях.  

      Сан-Франциско. США. Кинозрители всего мира увидят очередные три фильма, действие которых происходит в мире «Звездных войн». О планах снять четвертую по счету трилогию объявили киностудия Disney и принадлежащая ей компания Lucasfilm. 

      Как сообщает "Коммерсантъ", режиссировать проект доверили Райану Джонсону, продюсировать - Рэму Бергману. Ранее они создали 8 эпизод франшизы — фильм «Последние джедаи», который выйдет на экраны 15 декабря. Кстати, 9 эпизод «Звездных войн», который завершит третью трилогию, обещают представить 20 декабря 2019 года. 

      События, которые отражены в четвертой трилогии, произойдут в той части галактики, которая не фигурировала в ранее отснятых сериях. Также в этих фильмах не будут задействованы Скайуокеры. Даты выхода лент пока не названы.

      11:47, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #культура\n#космос\n#кино\n#фильмы\n#Звездные войны.

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      32144

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      17122
      10:24, 06 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      8525
      17:25, 09 ноября, 2017

      Министр спорта Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост

      7854
      12:55, 08 ноября, 2017

      Платная дорога Ижевск-Игра может появиться в Удмуртии

      7811
      09:00, 08 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1689

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1165
      14:21, 04 ноября, 2017

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1129
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1021
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      920
      17:45, 06 ноября, 2017

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      20:36, 04 ноября, 2017
      812

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      653
      13:59, 06 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      641
      17:29, 06 ноября, 2017

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      620
      17:48, 05 ноября, 2017

      Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

      611
      19:22, 03 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске

      Министр внутренних дел Удмуртии о ложном минировании

      Ижевск: ситуация после обрушения жилого дома к полуночи