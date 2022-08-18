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Цой жив?

17:22, 15 августа, 2022

Знаете ли вы физику?

09:07, 08 июня, 2022

Знаете ли вы, в честь кого названы улицы Ижевска?

15:11, 22 апреля, 2022

Так говорил Жириновский

18:17, 08 апреля, 2022

Сможете ли вы узнать американский фильм по цитате из него?

15:01, 28 января, 2022

Известен ли вам русский рок?

17:26, 22 октября, 2021

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

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В Завьяловском районе стартовали XXXI Республиканские летние сельские спортивные игры

12:45, 18 августа, 2022
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В честь своего 25-летия компания «Белкамнефть» проведет праздник для жителей Ижевска

6349
08:50, 19 августа, 2022

На трассе в Малопургинском районе Удмуртии столкнулись 4 автомобиля

3152
13:40, 21 августа, 2022

При пожаре на мебельном складе в Ижевске погибли трое работников предприятия

2923
17:23, 15 августа, 2022

В 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов

2906
09:40, 17 августа, 2022

Прилетевший со стороны Украины дрон подорвал вышку связи в Белгородской области

16:01, 15 августа, 2022
1357

В Москве ушел из жизни бард Валерий Мищук

1246
12:48, 15 августа, 2022

Минобороны России: в Харьковской области националисты казнили 100 солдат ВСУ

961
15:03, 19 августа, 2022

Смерч обрушился на устричную ферму в Крыму

955
13:34, 19 августа, 2022

В Минобороны признали диверсией взрывы боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

706
15:28, 16 августа, 2022

Киев подтвердил участие Лондона в планах по уничтожению Крымского моста

10:21, 15 августа, 2022
864

Германию возмутило молчание Польши о катастрофе в реке Одер

648
17:24, 15 августа, 2022

Компания из Саудовской Аравии вложила полмиллиарда долларов в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ

622
12:16, 15 августа, 2022

В Военно-воздушные силы Великобритании перестали принимать белых мужчин

571
10:09, 17 августа, 2022

В Японии взяли под стражу экс-главу оргкомитета Олимпиады

557
12:11, 17 августа, 2022

Лонгриды

Бегемот в цирке

11:11, 10 августа, 2022
576

Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа

10:35, 26 июля, 2022
942

Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта

13:19, 07 июля, 2022
1952

Как в Удмуртии люди пропадают

14:17, 17 июня, 2022
4345

Строго, но справедливо

12:01, 14 июня, 2022
2588

Жемчужина «сталинского ампира» на севере Удмуртии

16:58, 27 мая, 2022
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Выход есть всегда – это про вас?

14:44, 27 мая, 2022
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Молочное производство Удмуртии: риски и возможности

16:29, 24 мая, 2022
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Диалог с предприятиями Удмуртии: итоги визита представителей Компании «ЛУКОЙЛ» на производства республики

19:32, 17 мая, 2022
2590

Галина Кулакова: воля, труд, победа

17:08, 28 апреля, 2022
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Мясо как часть жизни человека

11:01, 21 апреля, 2022
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Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске

16:48, 16 марта, 2022
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Статьи

Мониторинг концессий

17:55, 16 августа, 2022
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Выгодная покупка: семьи с детьми могут приобрести квартиру с дополнительной выгодой в эко квартале «Forest» в Ижевске

10:59, 16 августа, 2022
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За границу без долгов. Кому из жителей Удмуртии не удастся выехать из России?

11:15, 12 августа, 2022
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В школу с хорошим зрением

12:15, 10 августа, 2022
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Опасные руины: кто несёт ответственность за разрушающееся здание бывшей типографии «Ижмаша»

17:00, 29 июля, 2022
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Морская слава Удмуртии: история матроса крейсера «Варяг» Ивана Шутова

15:30, 29 июля, 2022
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За неуплату – счётчик: злостным должникам за электричество придётся перейти на умные счётчики

17:10, 23 июля, 2022
1073

Энергетики предупредили правительство России о возможном росте долгов за коммуналку

17:32, 21 июля, 2022
989

Расследование: как борщевик Сосновского стал угрозой общества

18:15, 15 июля, 2022
1901

Терпение и труд

15:15, 12 июля, 2022
1097

Всегда готов: начальник ремонтной службы Удмуртского филиала «Т Плюс» занесён на Доску почёта Ижевска

11:41, 17 июня, 2022
1304

Новое экстремальное шоу представит в Ижевске театр «Каскадёр»

17:40, 07 июня, 2022
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Ижевские энергетики стали донорами крови

16:55, 03 июня, 2022
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Будущее агропрома Удмуртии. Как в ИжГСХА готовят новых лидеров отрасли

09:00, 03 июня, 2022
1316

АО «ЭнергосбыТ Плюс» готов принять на прямые расчеты жителей, дома которых исключены из лицензии ООО «ГУК»

15:36, 31 мая, 2022
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В Удмуртии появилось представительство Национального Совета по корпоративному волонтёрству

16:35, 27 мая, 2022
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«Старт в IT» в Ижевске: открытая презентация

11:20, 25 мая, 2022
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Андрей Вагнер: в Ижевске ПАО «Т Плюс» запустило все механизмы по повышению качества теплоснабжения

16:20, 24 мая, 2022
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«Давно ли вы ходили в музей?»

17:00, 18 мая, 2022
1980

Регоператор Удмуртии открыл в Ижевске первый «Экопост»

19:20, 16 мая, 2022
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