Ноты неизвестного вальса Шопена нашли в Нью-Йорке

Нью-Йорк. США. Неизвестный доселе вальс Фридерика Шопена был обнаружен в расположенной на Манхэттене научной библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Times.

Как рассказал сотрудник библиотеки Роберт Макклеллан, партитура поступила в фонды учреждения в 2019 году от частного лица через завещание.

По словам Макклеллана, новый вальс невелик по длительности — около 80 секунд, всего 48 тактов с повторением. Также сообщается, что пьеса написана в тональности ля минор и имеет необычные динамические отметки.