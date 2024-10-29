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Ноты неизвестного вальса Шопена нашли в Нью-Йорке

13:56, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ноты неизвестного вальса Шопена нашли в Нью-Йорке
13:56, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Польша\n#культура\n#музыка\n#открытие\n#классика
Источник фото: pxhere.com
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Произведение написано в тональности ля-минор и звучит менее полутора минут.

Нью-Йорк. США. Неизвестный доселе вальс Фридерика Шопена был обнаружен в расположенной на Манхэттене научной библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Times.

Как рассказал сотрудник библиотеки Роберт Макклеллан, партитура поступила в фонды учреждения в 2019 году от частного лица через завещание.

По словам Макклеллана, новый вальс невелик по длительности — около 80 секунд, всего 48 тактов с повторением. Также сообщается, что пьеса написана  в тональности ля минор и имеет необычные динамические отметки.

13:56, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#США\n#Польша\n#культура\n#музыка\n#открытие\n#классика