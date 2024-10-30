Джонни Депп впервые за 6 лет сыграл в голливудском боевике

Лос-Анджелес. США. Впервые после скандального развода с актрисой Эмбер Херд американский актер Джонни Депп снялся в Голливуде. Он сыграл главную роль в фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»), пишут «Известия» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Картину покажут на Американском кинорынке, который стартует в Лас-Вегасе 5 ноября.

Режиссер – Марк Уэбб, снявший «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Важную роль в ленте исполнила также Пенелопа Крус. Действие фильма происходит на борту круизного лайнера. Странный пассажир втягивает бармена в преступную схему.

Отмечается, что последней крупной работой Деппа в Голливуде стала лента «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшая в 2018 году.