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Джонни Депп впервые за 6 лет сыграл в голливудском боевике

12:56, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Джонни Депп впервые за 6 лет сыграл в голливудском боевике
12:56, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#артисты\n#знаменитости\n#Депп
Источник фото: pxhere.com
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Фильм с его участием выходит на экраны в ноябре.

Лос-Анджелес. США. Впервые после скандального развода с актрисой Эмбер Херд американский актер Джонни Депп снялся в Голливуде. Он сыграл главную роль в фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»), пишут «Известия» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Картину покажут на Американском кинорынке, который стартует в Лас-Вегасе 5 ноября.

Режиссер – Марк Уэбб, снявший «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Важную роль в ленте исполнила также Пенелопа Крус. Действие фильма происходит на борту круизного лайнера. Странный пассажир втягивает бармена в преступную схему.

Отмечается, что последней крупной работой Деппа в Голливуде стала лента «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшая в 2018 году. 

12:56, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#артисты\n#знаменитости\n#Депп